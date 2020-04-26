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Блог им. Bordo → Африканская прогулка: Часть 3

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Начало здесь Наконец вдали появляются характерные фары: одна, вторая, третья… Прибывающие сообщают, что мотоцикл Хари сломался и его погрузили на...
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Грандиозный финал мотогонок в Грозном!

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Партнерский материал Чемпионат России по...
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Дальняк в первый сезон

Обо всем Главный редактор -
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Всем привет! На пасхальных выходных я посмотрел статистику фильма о своём первом дальняке в 2017 году, и оказалось, что у...
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Bobber Garage Lichtenstein

Это удивляет Главный редактор -
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  Редакция Motonew.club
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ДЕСМОДРОМНЫЙ ПРИВОД КЛАПАНОВ — КАК ОН РАБОТАЕТ

Ремзона Главный редактор -
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       Всем, кто имеет дело с техникой, знакомо понятие клапана как конечного инструмента системы газораспределения. Также известен факт,...
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Kawasaki Vulcan VN1500 Classic — при желании на нем можно «заткнуть за пояс» многих

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        Мне, из всей линейки мотоциклов, если брать по типам, более всего предпочтительнее чопперы. Эти красавцы просто...
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Премьерный показ документального фильма «По эту сторону. Кастомайзинг»

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Индийский производитель TVS покупает активы Norton

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Ещё один пример того, как бывшая колония поглощает осколки павшей империи: индийская компания - производитель мотоциклов, TVS Motor Company, приобрела...
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Ducati, Piaggio, MV Agusta и Energica. Перезапуск производства

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Мир замер больше чем на месяц. Карантинные мероприятия и другие ограничительные меры сохраняются во многих странах, но кое-кто постепенно планирует...
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Милицейский «Урал»

История Главный редактор -
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Продолжение истории милицейских Уралов М-100 На ИМЗ’е закипела работа. Задание получил сектор спортивных машин – там уже накопился опыт по созданию...
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