Актуально на сегодня
Red King — новый концепт MS Motorcycling
Red King – «трайк», сочетающий в себе инновационную технологию электропривода сферических «колёс» с элементами классических muscle-байков, а именно: грандиозный и...
Harley-Davidson Sportster 883 2010 → Первый опыт на новом мотоцикле.
В общем всё. Мотоцикл поставлен на учет и прокатился на нем первые пару десятков километров. И могу потихонечку начать...
Премьерный показ документального фильма «По эту сторону. Кастомайзинг»
Партнерский материал
Милицейский «Урал»
Продолжение истории милицейских Уралов М-100 На ИМЗ’е закипела работа. Задание получил сектор спортивных машин – там уже накопился опыт по созданию...
Боевой мотоцикл Гроховского так и не ожил
В начале 1930-х советским авиаконструктором и изобретателем Павлом Игнатьевичем Гроховским на волне повышенного интереса за рубежом к концепции сверхлёгких одноместных...
Дальняк в первый сезон
Всем привет! На пасхальных выходных я посмотрел статистику фильма о своём первом дальняке в 2017 году, и оказалось, что у...
Hollywood
Передняя подвеска для эндуро своими руками
Садясь за руль какого-нибудь «японца», будь то кроссовая «Хонда CR» или дорожник «Ямаха TDM 850», невольно обращаешь внимание на мягкость...
Ducati, Piaggio, MV Agusta и Energica. Перезапуск производства
Мир замер больше чем на месяц. Карантинные мероприятия и другие ограничительные меры сохраняются во многих странах, но кое-кто постепенно планирует...
Honda CBR600F Sport (2001) — байк с задатками спортсмена
Байк CBR600F Sport появился на свет в 2001 году — в те старые добрые времена, когда правила FIM для класса...
Милицейский «Урал»
Продолжение истории милицейских Уралов М-100 На ИМЗ’е закипела работа. Задание получил сектор спортивных машин – там уже накопился опыт по созданию...
Боевой мотоцикл Гроховского так и не ожил
В начале 1930-х советским авиаконструктором и изобретателем Павлом Игнатьевичем Гроховским на волне повышенного интереса за рубежом к концепции сверхлёгких одноместных...
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Блог им. Bordo → Африканская прогулка: Часть 3
Начало здесь Наконец вдали появляются характерные фары: одна, вторая, третья… Прибывающие сообщают, что мотоцикл Хари сломался и его погрузили на...
Грандиозный финал мотогонок в Грозном!
Партнерский материал Чемпионат России по...
Дальняк в первый сезон
Всем привет! На пасхальных выходных я посмотрел статистику фильма о своём первом дальняке в 2017 году, и оказалось, что у...
Bobber Garage Lichtenstein
Редакция Motonew.club
ДЕСМОДРОМНЫЙ ПРИВОД КЛАПАНОВ — КАК ОН РАБОТАЕТ
Всем, кто имеет дело с техникой, знакомо понятие клапана как конечного инструмента системы газораспределения. Также известен факт,...
Kawasaki Vulcan VN1500 Classic — при желании на нем можно «заткнуть за пояс» многих
Мне, из всей линейки мотоциклов, если брать по типам, более всего предпочтительнее чопперы. Эти красавцы просто...
Премьерный показ документального фильма «По эту сторону. Кастомайзинг»
Партнерский материал
Индийский производитель TVS покупает активы Norton
Ещё один пример того, как бывшая колония поглощает осколки павшей империи: индийская компания - производитель мотоциклов, TVS Motor Company, приобрела...
Ducati, Piaggio, MV Agusta и Energica. Перезапуск производства
Мир замер больше чем на месяц. Карантинные мероприятия и другие ограничительные меры сохраняются во многих странах, но кое-кто постепенно планирует...
Милицейский «Урал»
Продолжение истории милицейских Уралов М-100 На ИМЗ’е закипела работа. Задание получил сектор спортивных машин – там уже накопился опыт по созданию...